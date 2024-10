Na última edição do ano, Feira Flua Cultura traz atrações para o Dia das Crianças

A Feira Flua Cultura, em sua última edição do ano, traz um gostinho especial para as crianças. Brincadeiras, teatro, comidas, bebidas e muitas opções de presentes estarão à disposição do público infantil e adulto neste sábado (12), no Barracão Tangará.





Com entrada gratuita, a edição especial da Feira Flua Cultura conta com programação artística e oficinas pensadas para encantar as crianças de todas as idades, além claro, da presença de expositores que dividem com os pequenos o protagonismo do evento. O evento acontece das 15h às 20h e tudo foi pensado para propiciar mais um momento de diversão para toda a família.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para o Dia das Crianças, o carrossel de expositores traz produtos que vão atender a todas as exigências dos pequenos. Tem bonecas de pano artesanais, ilustrações criativas, guloseimas especialmente criadas para o paladar infantil, cerâmicas feitas à mão, petecas, brinquedos pedagógicos, acessórios de moda sustentáveis e desenhos animados.





Na programação artística, show com a Dr.TOG, banda de rock’n’roll formada por crianças, e com a Banda Beca Brinca, já conhecida por saber como animar a criançada. Ainda tem teatro com a Cia. Cirko Volonte com uma peça de teatro que cabe dentro de um lambe-lambe, e o Circo de Bambu, com a Trupe Primavera Jataí, que volta para a Feira Flua Cultura depois do grande sucesso na primeira edição do evento, em maio.

Publicidade





Duas oficinas, com vagas limitadas, completam a programação: Estamparia Artesanal com Stencil com Bianca Baggio e Jogar Dentro: Ateliê de Fantasias, com o Coletivo Passarinha. Tudo gratuito.





O projeto é do coletivo Flua Cultura, com realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina - Funcart, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio da Secretaria de Cultura de Londrina, apoio da UEL FM e oferece um novo conceito de feira, com a oferta de cachês para expositores, artistas e oficineiros.





Com a realização da Feira Flua Cultura Dia das Crianças, se encerra a primeira temporada do projeto que promoveu, ao longo de 2024, outras três feiras, todas pautadas nos princípios da economia criativa e com o objetivo de propiciar experiências aos frequentadores, seja através da curadoria das atrações e oficinas ou pela escolha das propostas à venda nas bancas espalhadas pelos espaços.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: