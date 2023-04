“Não preparei nada”, diz Gusttavo Lima sobre show de encerramento na ExpoLondrina

Gusttavo Lima volta à ExpoLondrina, desta vez para encerrar a temporada de shows no palco principal do Parque de Exposições Ney Braga. E, mais uma vez, é recorde de público e de ingressos esgotados.





Talvez porque o Embaixador suba ao palco não com um show ensaiado, mas, cantando o que o público quer ouvir. “Pra te falar a verdade, não preparei nada. Acho que quando a gente não prepara nada é que as coisas tomam uma forma especial”, diz.

O cantor e compositor conta que, obviamente, tem um repertório ensaiado, mas, prefere ouvir os pedidos dos fãs.





“Nós temos nosso show cheio de repertório e de um repertório de sucesso, mas, com certeza, o público junta a fome com a vontade de comer. E temos esse repertório incrível, que você deixa a galera mandar no show, toca as músicas que vêm na cabeça. Assim, as coisas são mais especiais do que um show ensaiado e cheio de detalhes”, avalia o artista.

Quando vem à ExpoLondrina, Gusttavo Lima sabe que “A gente tem hora para começar e não tem hora para acabar. Então você imagina o jeito que vai ser”, ressalta. Também por isso, o Embaixador é sempre um dos artistas mais esperados pelo público da ExpoLondrina.





“Eu agradeço à ExpoLondrina, o povo de Londrina, por confiar na gente nesses tantos anos de carreira e de sucesso, sabendo que hoje é mais um recorde de público. A gente comenta que fazer sucesso já é difícil e manter é pior ainda. Então, se não fosse nosso público eu sequer existiria.”

É assim que ele vive desde que começou, nesses 15 anos de carreira.





“Quem faz o show é a galera e canto o que a galera quer. E vivo isso nesses 15 anos de carreira. A cada dia que passa, a gente se dá conta de que o menos é mais. O povo espera muito mais de um repertório, da liberdade de escolher qual música a gente vai cantar. Então, vai ser inesquecível, com todo nosso repertório, todo nosso amor e disciplina. Vai ser incrível.”





E foi, como um grande encerramento da ExpoLondrina deve ser.