Não vai viajar? Confira as opções para passar a virada do ano em Londrina

O ano chegou ao fim, e com ele a dúvida sobre onde passar a virada para 2024. Se você é uma das pessoas que não vai viajar e está a procura de onde festejar em Londrina, confira algumas opções para celebrar o Réveillon.





Existem opções para todos os gostos, desde quem deseja um jantar tranquilo com a família até aqueles que procuram um lugar mais agitado como uma balada com DJ.

Para começar, para aqueles que desejam um começo de ano mais agitado e estão à procura de uma balada com DJ, temos o Baile de Virada do Vila Elias, que começa às 22h e tem entrada gratuita até 01h. Outra opção é o Réveillon da New York Lounge Londrina, que vai oferecer open bar e open food e começa às 22h.





Outra festa tradicional de Londrina é o Réveillon no Iate Clube, que começa a partir das 22h e vai oferecer diversas ilhas de refeições, bebidas inclusas, mesa de frios, sobremesa e lanche da madrugada. A animação fica com a Banda Bora e um DJ. Os convites estarão disponíveis na Secretaria do Clube.

Já para celebrar com a família em um jantar, temos alguns restaurantes que prepararam um cardápio especial para a noite. O Coco Bambu Londrina vai ofertar uma festa com a cidade Mykonos, da Grécia, como tema. A celebração será das 22h às 02h e vai contar com a Castellamare Banda. É necessário reservar mesas para participar.





Ainda nesta categoria, temos o Restaurante Olivetto, que preparou um menu especial de réveillon a partir de 20h30 do dia 31, e música ao vivo com o cantor Bruno Bonafini. O valor do ingresso inclui uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e bebidas não alcoólicas. É necessário fazer reserva de mesas.

Por fim, o Réveillon do Nativas Grill vai oferecer um menu especial com seu exclusivo rodízio, começando às 19h30, além de um show com música ao vivo com a cantora Luana Ângelo. Para participar é necessário reservar seu lugar.





Além dessas temos muitas outras opções, seja se for para passar com a família ou com amigos, aproveite a virada em Londrina!