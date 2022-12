Natal: Londrina Criativa realiza “take away” durante feira itinerante

A feira itinerante Londrina Criativa implantou o sistema “take away”, que significa “compre e retire” durante os dias em que estará em diferentes estabelecimentos da cidade.





A modalidade tem como objetivo agilizar a compra dos clientes e otimizar o pagamento aos empreendedores. Até o dia 23 de dezembro, os expositores estarão divididos entre dois shoppings: o Londrina Norte e o Boulevard, sempre nos horários de cada empreendimento.

“Sabemos que nesse período as coisas ficam mais corridas, então, queremos possibilitar que o consumidor possa agilizar a sua compra”, afirma Margareth Watanabe, idealizadora e organizadora da feira Londrina Criativa.

Cada cliente poderá entrar no Instagram da feira Londrina Criativa, ver os expositores e produtos participantes, combinar diretamente com o empreendedor a compra e a retirada, pagando via pix e agendado quando e onde retirar o produto.





Neste Natal, serão duas equipes de expositores. Uma delas é itinerante e circulará em dois locais, sendo o Londrina Norte Shopping e o Hub de Inovação do Turismo no Boulevard Shopping.

Além disso, haverá uma outra equipe que ficará fixa no Londrina Norte Shopping, durante todo o período, que se divide por semanas: de 3 a 9/12, no Londrina Norte Shopping; de 10 a 16/12, no Boulevard Shopping; e de 17 a 23/12 de volta ao Londrina Norte Shopping.

“Então, os clientes poderão comprar pela internet e combinar de ir até cada um dos shoppings para retirar o produto. Claro que, se o público tiver um tempo maior, a gente convida para visitar a feira, conhecer todos os expositores. Mas, essa é mais uma facilidade para nossos clientes”, ressalta Margareth.

NOVAS INSCRIÇÕES





A cada semana, a feira itinerante Londrina Criativa recebe novas inscrições de empreendedores que desejam participar da feira. Já são mais de 200 inscritos, que se revezam entre as edições.

“Alguns participam sempre, outros podem algumas vezes por conta de outros compromissos assumidos. Todos, no entanto, valorizam a oportunidade de expor seus produtos em lugares cobertos, de grande fluxo e vitrines de referência para o empreendimento. Então, vamos organizando a agenda a cada semana de acordo com a disponibilidade de todos”, afirma Margareth Watanabe.





As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível no perfil do Instagram.

A FEIRA LONDRINA CRIATIVA





Criada no início de 2022, a feira itinerante vai completar um ano em breve e já foi realizada em diversos locais, públicos e privados, entre eles no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão e no Londrina Matsuri.





Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, realizado pelo Sebrae e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova.





Hoje, a Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau e da Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).