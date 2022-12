Natal luz de Arapongas tem programação especial até o dia 23 de dezembro

A Secle (Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) iniciou no domingo (4) a programação do Natal 2022, com a chegada da Caravana do Papai Noel.







Tradicionalmente, o prefeito Sérgio Onofre realizou a entrega das “chaves da Cidade” ao 'bom velhinho'.

“É com muita alegria que damos início ao Natal 2022 em Arapongas. A cidade está linda, com uma programação pensada nas famílias e nas nossas crianças. Que tenhamos um Natal cheio de paz, amor, tranquilidade e saúde. Viva o Natal, viva Arapongas”, disse.





Ainda na programação, Arapongas realizou o acendimento das luzes de natal. Os enfeites encontram-se ao longo da avenida Arapongas, na Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz), nas imediações do letreiro “Eu Amo Arapongas”, Praça Mauá e na fachada da sede da Secle.





Confira a programação completa na reportagem da FOLHA DE LONDRINA.