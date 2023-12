No Bosque Central, Catedral celebra Santa Missa pela paz no mundo

Na antevéspera do Natal, A Catedral Metropolitana de Londrina realizou na manhã deste sábado (23) uma Santa Missa no Bosque Central.





A celebração rezou pela paz no mundo e contou com a presença da comunidade e autoridades civis e religiosas do município.



Publicidade

Publicidade





A Missa foi presidida pelo Cura da Catedral, padre Rafael Solano, que lembrou que a celebração marca o encerramento do ano em um local tão importante para Londrina e que tem sido um símbolo de luta e reivindicação por melhorias na região central da cidade.





"Foram tantos momentos aqui no Bosque ao longo do ano para tornarmos este ambiente um lugar mais humano. Um espaço onde as pessoas possam vir passear, sentar, ler um livro, encontrar com os amigos. Queremos que o Bosque seja cada vez mais um espaço de convivência", afirmou Solano.

Publicidade





Apesar de ter passado por uma grande reforma recentemente, o Bosque Marechal Rondon ainda gera reclamações dos usuários, principalmente em razão da sujeira e do grande número de pombas.





A aposentada Inês Fátima Santana, 61 anos, moradora da Vila Nova, fez questão de participar da celebração a céu aberto.





"Apesar do Bosque estar meio abandonado, é muito importante a igreja estar em lugares públicos e cada vez mais presente próxima as pessoas. Acredito que se acontecerem outras missas aqui as pessoas vão se acostumar a participar", apontou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: