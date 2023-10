No mês da criança, Shopping de Londrina oferece oficina de pintura de bichinhos

Para celebrar o Dia das Crianças, o Royal Plaza Shopping de Londrina preparou uma programação especial. De 2 a 15 de outubro, as crianças poderão participar da Oficina de Pintura de Bichinhos (de cerâmica) e deixar a criatividade tomar conta. Para participar é preciso ter entre 2 e 13 anos e as crianças menores de 5 anos ou PCD devem estar acompanhadas pelos pais.







Cada oficina terá no máximo 15 crianças e a participação é por ordem de chegada, portanto, é aconselhável chegar com antecedência para garantir a vaga. Cada oficina tem duração aproximada de 40 minutos e uma vez iniciada, não será possível permitir a entrada de novos participantes. A criança pode aguardar pelo próximo horário disponível.

Publicidade

Publicidade





As oficinas são gratuitas e serão realizadas todos os dias das 11 às 17 horas. No total, são seis por dia, nos seguintes horários: 11 horas, meio-dia, 13 horas, 14 horas, 15 horas e 16 horas. A atividade será realizada na Praça de Eventos no piso térreo do Royal Plaza Shopping, com toda segurança e estrutura que as crianças precisam.





Serviço:

Publicidade

Oficina de Pintura de Bichinhos

De 02 a 15 de outubro

Publicidade

Horário: das 11 às 17 horas

Local: Praça de Eventos do Royal Plaza Shopping no piso térreo

Publicidade

Rua Mato Grosso, 310



Londrina/ PR (43) 3315-1818

www.royalplazashopping.com.br