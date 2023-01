Novo Pronto Atendimento da Santa Casa de Londrina começa a funcionar nesta terça

Tudo novinho em folha. Do chão ao teto e com equipamentos de primeira geração, as instalações do Pronto Atendimento da Santa Casa já podem receber a população. Durante o cerimonial de apresentação, o superintendente da Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina), Fahd Haddad, referiu-se ao momento como a "concretização de um sonho". O serviço começa a funcionar nesta terça-feira (31).





O novo Pronto Atendimento, com entrada pela rua Espírito Santo, irá oferecer aos pacientes uma infraestrutura totalmente nova, mais ampla e completa. São aproximadamente 1.000 m² de área construída com 11 consultórios, 13 leitos de observação, área de diagnóstico exclusiva e toda a estrutura necessária para a segurança na assistência e conforto do paciente.

Durante o evento, foi anunciado o início das obras de modernização do CET (Centro de Emergência e Trauma), que vai possibilitar a redução da superlotação do setor. A reforma do CET abrange uma área de 2.102 m² e conta com o apoio de R$ 3,3 milhões do governo do Paraná. O prazo para conclusão é de 300 dias, de acordo com a JAP Engenharia, vencedora da licitação.





Na solenidade, estiveram presentes o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, o secretário de Saúde, Felippe Machado, o deputado Tercílio Turini (PSD) e o presidente da Unimed de Londrina, Celso Fernandes Júnior.





