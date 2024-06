Novos e eternos namorados celebram o amor neste dia em Londrina

Um par romântico para todas as situações da vida. Com 53 anos de casamento, Astrogilda Gomes Fígaro, 85 e Otávio Fígaro, 80 se sentem assim. Ela natural de Chavantes, no Paraná, ele de Presidente Bernardes, interior de São Paulo, conheceram-se em Londrina, na Vila Nova, onde eram vizinhos.





Neste 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados, celebram a união convictos do sentimento de respeito, comunhão e compreensão nas diferentes fases já vividas.

Era Carnaval de 1970 quando Astrogilda e Otávio foram incentivados a conversar no baile. Eles se gostaram, a prosa rendeu, os olhos já brilhavam a cada encontro e a vontade de se ver e estar junto só aumentava.





Um ano de namoro foi o suficiente para firmarem o casamento. "Já estávamos velhos pra esperar", sorriem. Logo os dois filhos vieram, a composição familiar já se consolidava, assim como a divisão das tarefas do casal. Por 17 anos da união, Otávio atuou como viajante vendendo pneus. "Era uma luta, o Márcio, nosso filho, tinha otite", recorda o marido.

Entre as tarefas da casa, as crianças e o salão de beleza, a esposa procurava dar conta da família. "Eu já tinha bastante experiência, uma clientela muito boa de clientes e ele aceitou fazer o curso de corte de cabelo e desde então trabalhamos juntos", conta Astrogilda.







Essa mudança na rotina da família foi positiva e fortaleceu a todos. "Somos um para o outro e um pelo outro. Hoje até aconteceu uma situação porque eu fui fazer uns exames, acabou atrasando muito o atendimento e o Otávio ficou preocupado e foi atrás de mim", conta ela.





Na cadeira, ouvindo a esposa com atenção, Otávio sorri. "A gente se preocupa, tem muito golpe, principalmente com pessoas mais velhas. Com as vistas comprometidas, nos dias atuais Otávio não corta mais cabelos. Mas acompanha a esposa no salão, que também tem a presença do filho Marcelo, com ampla freguesia.





