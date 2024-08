'O Corvo': filme clássico chega repaginado aos cinemas de Londrina

As estreias de cinema em Londrina desta semana trazem uma variedade de produções nacionais e internacionais, com opções para diferentes públicos. Entre os lançamentos, estão filmes de ação, dramas e animações, que entram em cartaz nas principais salas da cidade. Confira:







ESTREIA/AÇÃO

O CORVO

Direção: Rupert Sanders.

Elenco: Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston.





O Corvo é uma reinterpretação moderna do clássico cult de 1994. Nesta nova versão, Eric Draven (Bill Skarsgård) é brutalmente assassinado junto com sua noiva, Shelly Webster (FKA Twigs), por um grupo de criminosos ligado ao sombrio passado do casal.

No entanto, Eric recebe a chance de salvar seu grande amor ao se sacrificar. Determinado a corrigir os erros do passado, ele retorna do túmulo em busca de vingança contra aqueles que tiraram sua vida e a de Shelly.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h00, 19h20, 21h40, 22h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 19h30, 22h00, 17h00.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 13h20, 16h00, 14h20, 16h50, 19h20, 21h50.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 19h00, 21h30.