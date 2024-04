'O Sabor da Vida': filme que gira em torno da culinária estreia nos cinemas de Londrina

Eugenie, que sempre priorizou por sua liberdade, não pensa em se casar, então quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, o cozinheiro decide começar a fazer algo que nunca fez antes: cozinhar para ela.

Ambientado em 1885, O Sabor da Vida acompanha a vida profissional de Eugenie (Juliette Binoche), uma conceituada cozinheira, e sua relação com Dodin (Benoît Magimel) com quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados do mundo.





ESTREIA/AÇÃO

GHOSTBUSTERS: APOCALIPSE NO GELO

Direção: Gil Kenan.

Elenco: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard.





Nesta sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York.





Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 14h20, 16h40, 19h00, 21h20, 15h00, 17h20, 19h40, 22h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 15h30, 19h20, 22h00.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 16h30, 17h40, 20h40, 15h00, 18h20, 21h20.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h30, 16h50, 19h10, 21h30.