"O teu negócio está realmente aberto a todos?", questiona André Sell no Mulheraço na Expolondrina

A formação na renomada instituição Silva e Souza no Rio de Janeiro, combinada com uma pós- graduação em Projetos pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), conferem-lhe entendimento de questões arquitetônicas e urbanísticas, bem como das diversas necessidades e experiências de diferentes grupos sociais, promovendo uma abordagem inclusiva e holística na concepção de espaços acessíveis e acolhedores para todos. Além de sua formação académica sólida, Sell possui um histórico de liderança e engajamento em organizações profissionais, como o mandato como presidente do Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura deo Lndrina) durante 2009/2010, e o papel como Conselheiro de Arquitetura do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná). Essas experiências contribuiram com capacitação e melhor abordagem dos aspectos técnicos da acessibilidade, além das complexidades politicas e sociais envolvidas na criação de espaços verdadeiramente inclusivos.

Programação ESG no Mulheraço ExpoLondrina







O Mulheraço na Expo traz uma programação diversificada, com palestras e painéis de discussão conduzidos por especialistas e líderes empresariais de renome. Para desmistificar o conceito, além de apresentar cases de sucesso. A palestra "ESG Além das Siglas - Estratégias e Boas Práticas para Empresas Sustentáveis Rumo ao Futuro" será conduzida pela mentora em ESG do Sistema Fiep, Josiane Costa.





A dra. Anacelia Linhares Gorini, renomada cirurgiã plástica, trará reflexões sobre como a saúde mental pode ser uma estratégia sustentável nos negócios.

O arquiteto André Sell, especialista em acessibilidade, fornecerá insights sobre a importância de garantir que os negócios estejam verdadeiramente abertos para todos.





A palestra "As dores não são eternas: Recomece!" com Cloara Pinheiro, Procuradora da Mulher na Assembleia do Estado do Paraná, traz reflexão sobre temas como diversidade, sororidade, etarismo e empoderamento feminino.

E o Talk Mulheraço: Elas Fazem e Acontecem com “ESG” em seus negócios, mediado pela Consultora do Sebrae, Liciana Pedroso, empresárias compartilharão seus cases de implantação de boas práticas ESG, discutindo os desafios e benefícios obtidos durante o processo de certificação do selo ESG em Foco do Sistema Fiep.





Os participantes ainda poderão apreciar algumas obras do renomado artista plástico finlandês Jukka Virkkunen. Reconhecido internacionalmente pela maestria na pintura, obras vibrantes e cheias de vida têm sido destaque em exposições nas principais galerias da Finlândia, Reino Unido, Estados Unidos, Eslováquia e em outros países ao redor do mundo, cativando colecionadores particulares com sua abordagem única de um "abstrato alegre". Com um mestrado em Pintura pela Royal College of Art em Londres, teve a excelência reconhecida ao ser selecionado para o prêmio de Novo Artista do Ano do Reino Unido em 2021. Inspirado pela arquitetura e pela natureza, Jukka explora composições de cores e formas, deixando uma marca indelével no cenário da arte contemporânea.





O evento é gratuito para participação, porém, é necessário adquirir a entrada no Parque de Exposições Ney Braga. As inscrições podem ser feitas neste link .