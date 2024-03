Obra da trincheira da Leste-Oeste vai ser fiscalizada por comissão em Londrina

Os vereadores de Londrina aprovaram na sessão desta terça-feira (12) a criação de uma CE (Comissão Especial) para fiscalizar a obra da trincheira da avenida Leste-Oeste.





O requerimento nº 157/2024 foi apresentado pela vereadora Mara Boca Aberta (sem partido) e recebeu 17 votos favoráveis - o líder do prefeito na CML (Câmara Municipal de Londrina), Eduardo Tominaga (PSD), votou contra, e a vereadora Flávia Cabral (PP) não participou da sessão.

Conforme o documento, a comissão especial terá como finalidade fiscalizar e investigar os motivos do atraso da obra, das paralisações de funcionários, de suposta malversação de dinheiro público e dos aditivos financeiros e de prazo.





A vereadora já havia tentado, em março de 2023, aprovar um requerimento semelhante, mas à época a proposta foi rejeitada.

Mesmo com 87% da obra concluída - e com previsão de entrega para o final de abril -, Mara acredita ser importante acompanhar de perto a construção da trincheira.





“Nós começamos a perceber que a empresa está com muita falha na questão contratual. Ela não tem cumprido com o contrato quando deixa de pagar os trabalhadores e paralisa a obra, como tem acontecido”, dizendo que “não dá tempo de ser entregue o tanto que falta em abril".

“Eu quero conversar com os gestores do contrato, com o pessoal que fiscaliza a obra, com os secretários, junto com o prefeito e a empresa.”





Tominaga, por sua vez, avaliou que o “timing” para montagem da comissão não é adequado. “Temos as comissões adequadas para passar essa comissão e o vereador, individualmente, pode fazer pedidos de informação, solicitar reuniões, convidar, convocar”, disse.





A comissão será composta por três membros que serão indicados pelo Colégio de Líderes, sendo que a participação de Boca Aberta é garantida. Os trabalhos têm prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 30.





