Obra de revitalização do Bosque Central de Londrina deve terminar até 6 de novembro

A revitalização do Bosque Central Marechal Cândido Rondon, em Londrina, deve ser concluída e entregue pela empresa responsável pelo serviço em 6 de novembro. O prazo foi divulgado na manhã de quinta-feira (21), pelo secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, que esteve no espaço público, acompanhado por engenheiros da secretaria municipal de Obras e Pavimentação, para fiscalizar o andamento das obras.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O serviço começou em fevereiro de 2021 e a previsão de entrega inicial era em julho, mas já foram concedidos três aditivos de prazo. O último prazo era 6 de outubro.

Continua depois da publicidade





“A construtora precisa fazer diversas correções de acabamentos, pois nós só vamos receber a obra quando ela estiver em perfeitas condições, de acordo com o projeto aprovado", apontou Canhada, que se reuniu com a engenheira Amanda Castro, da San Pio Construtora, que executa as obras.





"Após o dia 6 de outubro, a construtora pediu mais 17 dias de dilação de prazo, o que não foi concedido pela equipe técnica da Prefeitura, por ter entendido que os motivos alegados já haviam sido colocados em aditivo anterior. E passados 15 dias da data prevista para a entrega, a obra ainda não está pronta, nos deixando muito desapontados”, destacou o secretário.



Continua depois da publicidade





O engenheiro da secretaria de Obras, Eulito Bazoni, fiscal da obra, informou que falta executar uma parte do piso, a instalação do piso tátil e a pintura da quadra. “O restante está relacionado aos acabamentos em geral, como de mobiliário, piso, mureta, escadas, arquibancadas, entre outros”, contou.







Continue lendo em Folha de Londrina.