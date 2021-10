Londrina: obra do Bosque Central ainda não tem data para ser concluída

Desde que as obras de revitalização do Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, no centro de Londrina, começaram em fevereiro deste ano, há a expectativa da população em poder usufruir do espaço. Porém, a conclusão vem sendo adiada a cada aditivo de prazo que a empresa responsável pelo serviço solicita à Prefeitura Municipal

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Já foram três aditivos. A previsão de entrega inicial era no mês de julho, mas no último acordo feito entre as partes o prazo foi estendido para o dia 6 de outubro. No entanto, a construtora pediu mais 17 dias e até o momento o prazo final até sábado (23) não foi liberado pela Prefeitura.

Continua depois da publicidade





Nesta manhã de terça-feira (19), o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, disse que parte do pagamento sobre os serviços já foi retida e que o pedido de prazo recebido no dia 13 de outubro pela secretaria municipal de Obras ainda não foi despachado.





"A obra está atrasada. Estamos acompanhando e vamos fazer uma visita oficial nesta semana. Se a empresa não apresentar justificativas consistentes, ao final da obra vamos aplicar penalização. Todas as alegações são registradas no diário de obra. Quem vai definir se a empresa apresentou justificativas plausíveis ou não são os engenheiros da Prefeitura. Se algumas delas não forem bem justificadas, a empresa corre risco (de ser penalizada)", disse.

Continua depois da publicidade





Continue lendo na FOLHA:

Fiscais da Prefeitura de Londrina devem realizar nova vistoria; empresa solicitou novo aditivo de prazo de 17 dias, estendendo a entrega para sábado (23)