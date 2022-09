Oficina de Coro Cênico abre vagas para idosos no CCI Leste de Londrina

Os idosos que gostam de cantar e que desejam aprender mais sobre técnicas vocais e de expressão corporal estão convidados para participar da Oficina de Coro Cênico, que acontecerá todas as segundas e sextas-feiras no CCI Leste (Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste). A unidade fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260, no Jardim da Luz.

A primeira aula será na próxima segunda-feira (19), das 9h às 10h30. Podem participar as pessoas acima de 60 anos que residem em Londrina, mas é preciso se inscrever antes, pelo telefone (43) 3375-0307, ou pessoalmente, na sede do CCI. Ao todo, foram abertas 40 vagas.

A intenção é ensinar o coro cênico de forma prática e descontraída, por meio da linguagem da música, de brincadeiras e de jogos musicais, teatrais, de expressividade e de improvisação.

"O objetivo é trazer vivências artísticas e criativas para a população, que naturalmente não tem acesso à produção cultural ou que não está inserida em processos culturais de maneira continua. Assim, pretendemos que esse público tenha acesso a essas vivências que são emancipatórias e emotivas, e que despertam a sensibilidade, o senso de coletividade e o prazer de fazer parte de um grupo", disse o coordenador do projeto, Paulo Vitor Poloni.

O repertório é baseado em canções tradicionais da música popular brasileira, como cirandas, sambas, baiões, forrós e canções caipiras e sertanejas. A escolha traz músicas bastante conhecidas do público em geral, assim como músicas novas, que ajudarão a aumentar o repertório dos idosos.

O projeto é uma parceria das secretarias municipais da Cultura, Assistência Social e do Idoso, sendo financiado com recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), por meio do Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, da Secretaria de Cultura de Londrina.

"Esse é um dos projetos que integram a rede de oficinas da Fábrica. É um projeto muito legal, que está com as turmas funcionando muito bem, mas no Leste ainda tem vagas e, com a divulgação, esperamos preenchê-las, para que essa iniciativa chegue a mais pessoas", disse o coordenador da Fábrica, Valdir Grandini.

Palestra sobre quedas



Palestra sobre quedas

Além dessa atividade, as pessoas com 60 anos ou mais da região leste podem aproveitar para participar da palestra sobre a importância da prevenção de quedas. Ela será dada pela enfermeira da Unimed, Thamires Brustolin, que, na oportunidade, explicará sobre a necessidade da prática de atividades físicas regulares para fortalecimento dos músculos e a importância de consultas periódicas aos oftalmologistas.

A ação também abordará medidas como a instalação de barras de apoio dentro dos chuveiros; o uso de sapatos adequados para prevenir quedas; e a retirada de objetos espalhados pelo chão, como tapetes, entre outros pontos importantes.

O encontro será na próxima segunda-feira, às 14h, no CCI Leste. A ação faz parte do Grupo de Convivência Qualidade de Vida e Cidadania. Segundo a pedagoga da SMI (Secretaria Municipal do Idoso) e responsável pela organização das atividades no CCI Leste, Patricia Selvatici Preto, no salão da unidade é possível acomodar cerca de 50 pessoas sentadas. Por isso, os interessados podem participar das palestras indo direto ao CCI e, depois da atividade, se inscrever para receber informações e avisos sobre outras ações.

"Procuramos sempre atualizar os idosos sobre diversos temas e coisas que eles gostam. As quedas, por exemplo, são bem recorrentes entre entre eles. Como funcionamos em um centro de convivência e de fortalecimento de vínculos, sempre perguntamos quais são as atividades que eles gostam de fazer e abrimos as parcerias. Eles adoram participar e sempre fazem várias amizades", contou a pedagoga da SMI.

Palestra sobre o SUS

Palestra sobre o SUS

Outra atividade será promovida na terça-feira (20), às 14h30, no CCI Leste, abordando os perigos de se automedicar ou tomar remédios em excesso, ou seja, informando sobre a prática conhecida como polifarmácia. Para tratar do assunto, foram convidados os alunos e professores do curso de Farmácia da Unifil.

A ideia é chamar a atenção dos idosos sobre os riscos de tomar vários medicamentos que podem influenciar um ao outro, assim como podem causar complicações aos usuários.





