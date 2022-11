Olimpíadas dos Idosos de Cambé começa nesta terça

A VII Olimpíada dos Idosos de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) começa nesta terça-feira (8) e segue até o dia 11, no Ginásio de Esportes José Alaja Manoel, no Jardim Silvino, e na quadra de Esportes do Cambé II.





A realização da olimpíada é da secretaria municipal de Esportes, com apoio das secretarias de Assistência Social, Saúde e Cultura.

A abertura será realiza nesta terça, às 19h, com apresentações artísticas, desfile de agremiações e atividades recreativas.





A partir de quarta-feira (9) iniciarão os jogos. A competição de lance livre de basquete abre as olimpíadas, às 14h.





Neste mesmo dia, os idosos também disputarão na modalidade bola ao alvo, boliche e pênalti. Todos os jogos de quarta-feira acontecerão na quadra de esportes do Cambé II.





