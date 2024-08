Olimpíadas inspiram alunos de escolas municipais em Cambé e Londrina

Espírito esportivo é uma postura que vai além dos jogos, uma vez que ética e persistência são bem-vindas em todas as áreas do convívio social e profissional.





No período dos Jogos Olímpicos realizados em Paris - 26 de julho a 11 de agosto - alunos da rede municipal de ensino de Cambé e Londrina tiveram a chance de acompanhar as diversas modalidades participantes e renovaram mais do que a admiração pelos atletas e os esportes.



Em tempo real ou pelas informações compartilhadas pela família, jornais, professores e amigos, as competições passaram a integrar parte da rotina dos estudantes, assim como nutrir seus sonhos.





Na perspectiva de torcedores, o espírito esportivo contagiou as turmas e, por meio de pesquisas, puderam também compreender mais sobre a história das Olimpíadas, seus símbolos, significados e curiosidades.



De acordo com o assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Cambé - SMEC - e coordenador da disciplina de Educação Física na rede Municipal de Ensino, Luciano Moraes Cardoso, dois documentos norteiam os trabalhos desenvolvidos pelos professores da rede municipal de Cambé: "O Currículo Municipal para o Ensino Fundamental de Cambé e o Currículo Municipal para a Educação Infantil de Cambé.





Profissional de Educação Física, Cardoso atua também na direção do Colégio Olavo Bilac em Cambé, no período noturno e afirma que, na prática, os docentes transmitem os conteúdos referentes às práticas esportivas.

"O trabalho docente dos profissionais de Educação Física da nossa rede de ensino não se vincula a datas comemorativas ou momentos e acontecimentos esportivos que aconteçam ao redor do mundo.





No entanto, as Olimpíadas representam uma grande oportunidade para que as crianças possam acompanhar, assistir, visualizar, torcer e conhecer na prática, tudo aquilo que o professor tem ensinado em sala de aula", explica. Cardoso destaca também que o período foi proveitoso do ponto de vista educativo.

"Temos excelentes exemplos de como o professor de Educação Física aproveitou esses momentos para fazer a interação entre seus conteúdos curriculares e o que estava acontecendo nos jogos olímpicos", alegra-se.





ESTRATÉGIAS





O profissional de Educação Física Breno Tesser atua como docente na rede municipal de Ensino de Londrina e reconhece que possui um papel relevante na apresentação de esportes a seus alunos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: