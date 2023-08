ONG promove o Setembro Dourado, que incentiva o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Ao longo do mês, serão veiculados spots de rádio, banners em portais de notícias e posts em redes sociais, além de mídia display em elevadores de Londrina. O objetivo é promover a conscientização ao máximo possível de pessoas, especialmente as responsáveis por crianças e adolescentes.

Em 2023, a Viver retoma a campanha “Estar atento faz a diferença”, que direciona o olhar aos sinais e sintomas da doença. O lançamento oficial do Setembro Dourado irá acontecer nesta quinta-feira (31), às 9h30, no gabinete do prefeito Marcelo Belinati (PP).

Durante o mês de setembro, a ONG Viver promove em Londrina a campanha Setembro Dourado, que ressalta a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.





Em Londrina, mais uma vez, a Prefeitura, através da Londrina Iluminação, fará a iluminação de diversos monumentos públicos com a cor dourada para chamar atenção para a campanha. No ano passado, foram iluminados o viaduto da Avenida Dez de Dezembro, Monumento O Passageiro, Concha Acústica, a fachada da Biblioteca Municipal, Monumento à Bíblia, a barragem do Igapó, Praça da Garça e a cascata do Igapó.





Além disso, a Prefeitura fará ações de divulgação do Setembro Dourado em suas redes sociais e nos canais voltados para o público interno.

Publicidade





O CÂNCER INFANTOJUVENIL





Dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), apontam que, no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de um a 19 anos. No entanto, nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer infantojuvenil foi significativo.





Cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos pelo câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles tem também boa qualidade de vida após o tratamento adequado.