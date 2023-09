Ônibus do transporte coletivo fica destruído após incêndio na Zona Leste de Londrina

Um ônibus da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) ficou completamente destruído após um incêndio na manhã desta sexta-feira (22).





O veículo fazia a linha 106 – Guilherme Pires, via HU (Hospital Universitário), e estava a caminho do Terminal Central quando iniciaram as chamas, no cruzamento da avenida São João com Anália Franco, na zona leste de Londrina.



Publicidade

Publicidade





Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus. Arnaldo Alves, 64, que voltava de um tratamento de saúde, contou que o coletivo teria ligado e desligado “sozinho”, numa espécie de pane elétrica.





“De repente parou (de funcionar) e o motorista apertou para abrir a porta para todo mundo passar, mas ela travou. Um rapaz teve que chutar a porta para podermos descer”, relatou. Ninguém se feriu.



Publicidade





Testemunhas afirmaram que uma fumaça intensa começou a sair do motor, com o fogo se propagando na sequência.





“Quando o ônibus parou de funcionar todos já acharam estranho e logo apareceram as chamas na parte de frente, mas que se espalharam em poucos minutos. Foi um corre-corre, porque as pessoas ficaram assustadas. Motoristas que tinham deixado o carro estacionado perto foram tudo retirar, com medo”, afirmou o funcionário de um comércio que fica próximo ao cruzamento onde aconteceu o incidente.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: