Ônibus Panorâmico do Lago Igapó II encerra passeios neste domingo

Quem ainda não conferiu o passeio no ônibus panorâmico, que percorre a região do Lago Igapó II, tem até este fim de semana para aproveitar.





A atração especial do Natal de Londrina vai circular até domingo (8), das 19h às 23h30, quando encerra suas atividades.

O trajeto do ônibus panorâmico inicia na Avenida Higienópolis, percorre as avenidas Madre Leônia Milito, Ayrton Senna, Aminthas de Barros, Paranaguá e Juscelino Kubitscheck, e finaliza retornando à Higienópolis.





O valor do passeio é R$ 20,00 por pessoa, porém crianças até 10 anos e idosos pagam meia.

E na zona norte, o trenzão também finaliza seus passeios na noite de domingo (8), das 19h às 23h. A partir de segunda-feira (9), ele irá para o Lago Igapó II, onde fará passeios diariamente, nesse mesmo horário. O ingresso do trenzão tem preço único de R$ 10,00.





De acordo com o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, o ônibus tem sido um grande sucesso, assim como os trens na Saul Elkind, superando as expectativas inclusive da empresa organizadora.

“Foi uma bela experiência, para todos que puderam fazer os passeios e também trabalhar nas atrações. E mais do que isso, após terminarmos a campanha do Natal, queremos continuar com um city tour, para mostrar os pontos turísticos da cidade”, adiantou.





O ônibus panorâmico e o trenzão integram uma série de atrações especiais promovidas pela Prefeitura de Londrina para as comemorações natalinas e de Ano Novo. O Natal de Londrina também trouxe iluminação decorativa em todas as regiões da cidade, incluindo praças, rotatórias, ruas e avenidas da área urbana e distritos.

Um dos locais mais movimentados foi justamente o Lago Igapó II, onde fica a passarela flutuante, para travessia do lago de uma margem à outra, e a árvore iluminada de 32 metros de altura.





Mais de 150 mil pessoas já visitaram a passarela, que possui 200 metros de extensão, e que será retirada a partir do próximo sábado, dia 14 de janeiro.





E os pedalinhos do Lago Igapó II prosseguem com horário estendido, das 9h às 23h, até o dia 15 de janeiro.





Ao todo, são 19 unidades, sendo dez caravelas e nove cisnes, para passeios de até 15 minutos. Os ingressos custam R$ 9 e são comercializados no local. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas para o passeio, e o serviço disponibiliza coletes salva-vidas para os usuários.