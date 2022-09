Ônibus perde o controle e 'atropela' 14 veículos no centro de Londrina

Um acidente de grandes proporções ocorreu por volta das 16h30 desta quinta-feira (1º) na rua Benjamin Constant, entre a avenidas Rio de Janeiro e Rua Mato Grosso (Centro). Um ônibus que saía do Terminal Central atingiu onze carros e três motos em frente à loja de departamentos Havan.





Segundo apurou a reportagem, o acelerador do ônibus que faz a linha União da Vitória 1 travou ao sair do Termina Central e o motorista, para não atingir os veículos parados no cruzamento, acabou direcionado o coletivo para a pista do estacionamento rotativo, do lado esquerdo da pista.

Dois passageiros do ônibus e duas pessoas de um carro com placas de Jaguapitã - um menino de cinco anos e uma grávida de 27 anos - ficaram feridos e foram levados para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim do Sol.





A Londrisul informou, por meio de nota oficial, que está apurando os fatos relacionados ao acidente e que esta prestando auxílio às autoridades competentes e aos envolvidos.