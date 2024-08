Operação da Receita Federal apreende R$ 4 milhões em mercadorias nos Correios de Londrina

A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) deflagrou uma operação de repressão ao contrabando e descaminho sobre o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios de Londrina na semana passada. Ficaram retidos 4.641 volumes, avaliados preliminarmente em R$ 4 milhões. Entre as mercadorias estão fardos de celulares (Xiaomi), tablets (Xiaomi, Samsung e Apple), smartwatches (Garmin e Apple), robôs aspiradores e toners e cartuchos de tintas com falsificação de marcas.







Além de produtos estrangeiros desprovidos de recolhimento de tributos de importação (descaminho), também ficaram retidos bens de importação proibida, como cigarros eletrônicos, essências, anabolizantes, azeites argentinos Valle Viejo, vinhos, além de artigos de vestuário com falsificação de marcas internacionalmente conhecidas.

A ação teve a participação e logística de quatro unidades da RFB: Alfândega de Foz do Iguaçu (Direp/ALF/FOZ), Delegacia de Londrina (Sarep/DRF/LON), Inspetoria de Guaíra (EVR/IRF/GIA), e Superintendência da 9ª Região Fiscal (Eqrep/SRRF09).





Os volumes de mercadorias retidas ficaram acomodados em 51 contêineres-padrão dos Correios (chamados de CDLs), e serão contabilizados pela Alfândega de Foz do Iguaçu.





