Orquestra de Instrumentos Reciclados se apresenta em Londrina nesta semana

A cultura também estará presente na 5ª edição do INtech, evento que une tecnologia e cooperativismo para um agro mais inovador e digital. Com ampla programação para esta quarta (11) e quinta-feira (12), o tema é "Novo Futuro: Conecte o inimaginável ao realizável" e será realizado no Vila Planalto, em Londrina.





A apresentação da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, do Paraguai, será nesta quarta-feira (11), às 18h30. A Orquestra é reconhecida pelo talento ímpar e por um fato curioso: é a pioneira no uso de instrumentos feitos de materiais reciclados.

Formada por crianças e jovens de comunidades como Bañado Sur, próximas ao maior lixão de Assunção, no Paraguai, a orquestra tem viajado pelo mundo desde 2012, mostrando seu talento único e inspirador. Ao todo, 10 integrantes irão compor a exibição.





A Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura é dirigida por Favio Chávez. Os instrumentos imitam violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, guitarras, flautas, saxofones, trompetes e instrumentos de percussão. No repertório, músicas clássicas, folclóricas, música paraguaia, Beatles, Frank Sinatra, trilhas sonoras, entre outros gêneros.

FORMAÇÂO DE JOVENS MÚSICOS





A orquestra tem como objetivo desenvolver um processo de formação dirigido a crianças e jovens que vivem em condições precárias e em estado de vulnerabilidade. Através da música, crianças e jovens vivem experiências que os ajudam a aprender e a permanecer na escola, assim como desenvolver a criatividade e ter acesso a oportunidades para melhorar seu futuro.





