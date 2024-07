Osuel abre o 44º Festival Internacional de Música de Londrina neste sábado

A solenidade de abertura da 44ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina será realizada neste sábado (13), às 20h30, no Teatro Ouro Verde, com a presença de organizadores, promotores, patrocinadores, alunos e professores.





A entrada é gratuita, mas os ingressos já estão esgotados. A organização informa que haverá fila de espera na porta do teatro.



Após a solenidade de abertura oficial, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, que está completando 40 anos, vai fazer um concerto apresentando obras de grandes músicos como Mozart (abertura As Bodas de Fígaro), Beethoven (Sinfonia Nº 7) e Bartók (Danças Romenas).





A regência será do premiado maestro José Soares, que já esteve à frente de grandes orquestras no Brasil e em outros países.

“A gente buscou trazer como centro do programa uma obra que é um dos pilares do repertório de orquestra e tem a ver com o desenvolvimento de um músico, que é a 7ª Sinfonia de Beethoven”, revela o maestro José Soares.





“Vamos abrir o programa com Mozart, com a abertura da ópera As Bodas de Fígaro, uma música muito leve e divertida, seguido de um compositor que tem uma relação direta com a atividade pedagógica e formação musical: Béla Bartók, que vamos tocar as Danças Folclóricas Romenas.”





