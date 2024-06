Osuel e banda Terra Celta devem reunir seis mil pessoas na UEL

O clima na UEL (Universidade Estadual de Londrina) é de festa. A instituição deu início, na segunda-feira (17), a uma programação especial para receber os alunos ingressantes, e as atividades continuam com duas grandes atrações.





A OSUEL (Orquestra Sinfônica da UEL), primeira orquestra sinfônica profissional do Paraná, se apresentará na terça-feira (25), às 12h, e a banda Terra Celta fará dois shows enérgicos e interativos na quarta (26), às 12h e às 17h30.

O grupo de música folclórica é convidado da Rádio UEL FM, que celebra seus 34 anos no ar. Os eventos acontecerão gratuitamente na praça do RU (Restaurante Universitário) e devem receber cerca de seis mil pessoas, entre comunidade interna e externa, durante os dois dias, segundo a organização.





De acordo com Paloma Scucuglia, coordenadora da OSUEL, o concerto será composto por um grupo de cordas com repertório menos complexo e adaptado às condições do espaço ao ar livre. A orquestra, com 40 anos de trajetória, espera que este seja também um momento de cativar mais pessoas para a música clássica.





“A gente acredita que, embora boa parte do público não esteja familiarizada, também é uma oportunidade de conhecer uma música diferente”, diz.

A apresentação do Terra Celta ao meio-dia será transmitida ao vivo pela Rádio UEL FM (Mhz 107,9), pelo site oficial e aplicativo da emissora e pelo canal da TV UEL no YouTube.







A cobertura começará às 11h com os bastidores do evento. A realização dos shows da banda é da Rádio UEL FM e da UEL, com patrocínio da FAUEL (Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Londrina) e apoio do Bar Valentino.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: