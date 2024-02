Padre Marcelo Rossi estreia programa na Rádio Alvorada em homenagem aos 60 anos da emissora

“Trazer o padre Marcelo Rossi, exponencial evangelizador, que neste ano completa trinta anos de sacerdócio, e que já ficou conhecido por suas músicas, seus livros, suas missas que atraem milhares de pessoas, é presentear os nossos ouvintes que, a partir do dia 1º de fevereiro, de segunda a sábado, às 15h30 poderão contar com essa tão esperada novidade. Com alegria, toda a nossa equipe está trabalhando para trazer mais atrativos, cada vez mais evangelização e conteúdo que nos aproximam de Deus”.

História da Rádio Alvorada

O primeiro arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Fernandes, idealizou e constriu a rádio. Na década de 60, passou a administração da emissora para os padres salesianos.

Com a ditadura tomando o poder em 1964, o primeiro diretor, Pe. Eduardo Afonso, e seus auxiliares, Padre Theodoro Zajdowic e José Guioderoni, enfrentaram momentos difíceis.





Apesar dos períodos de dificuldade, os salesianos administraram a Emissora até meados de 1992, quando decidiram passar o bastão à Comunidade Canção Nova, que ficou no comando até 1998, até que finalmente a Arquidiocese passou a comandá-la plenamente.





A partir disso, com o apoio do arcebispo Dom Albano Cavallin, a rádio passou por uma fase de grandes investimentos, com o foco em recuperação e modernização, para assim alcançar o objetivo de transformá-la em uma verdadeira "Catedral do Ar".





Desde junho de 2018, a emissora, com sede atual na Rua Dom Bosco, 145, migrou para a FM 106.3. Recentemente, segundo dados de audiência, a Rádio Alvorada está entre as quatro primeiras colocadas entre as vinte emissoras da cidade e região.