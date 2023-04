Pagode domina palco sertanejo e é protagonista no sunset do domingo na ExpoLondrina

O fim de tarde deste domingo (9) já tem local marcado para reunir a galera: o sunset da ExpoLondrina, que traz o grupo Turma do Pagode mais o cantor e compositor Dilsinho.





O sertanejo dá lugar ao pagode, que vai dominar a arena de shows do Parque de Exposições Ney Braga, no fim de tarde. Os ingressos para os shows estão disponíveis no site Total Acesso, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.

Publicidade

Publicidade





O grupo Turma do Pagode leva ao palco quase 30 anos de história, atravessando gerações com sucessos como "Lancinho", "Sua Mãe Vai Me Amar", "Bebe e Vem Me Procurar", "Deixa em Off", além dos mais recentes lançamentos como “Fora dos Stories”.





Formada por Leiz (vocal e tantã), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo), a Turma do Pagode soma 10 milhões de seguidores nas redes sociais, mais 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2,6 bilhões de visualizações no canal oficial no YouTube, além de outros bilhões de plays em outras plataformas digitais.

Publicidade





Mais tarde, o pagode volta a ser protagonista na arena sertaneja com a apresentação de Dilsinho. No repertório, hits de toda a carreira, principalmente, do último lançamento, “Diferentão” (2023).





Aliás, o artista lançou o primeiro álbum exatamente dez anos atrás, emplacando diversos um sucesso atrás do outro desde então. Hoje, é um dos principais nomes da nova geração do pagode. Isso significa uma versatilidade rítmica e um trânsito entre diversas vertentes do gênero.

Publicidade





A abertura dos portões da Arena de Shows vai acontecer às 16 horas.





Programação de shows da ExpoLondrina 2023:

Publicidade





09/04 - Sunset Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 - Guilherme & Benuto + Maiara & Maraisa + Abertura Rodeio

Publicidade

13/04 - João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro & Gilmar

14/04 - Jorge & Mateus + Léo & Raphael Gravação do DVD

15/04 - Luan Santana + Simone Mendes + Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio