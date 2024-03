"Paixão de Cristo": encenação teatral estreia em novo local em Londrina

Considerado o maior espetáculo teatral público de Londrina e região, a tradicional encenação da Paixão de Cristo chega a sua 47ª edição com duas novidades: uma apresentação extra na semana que antecede a Semana Santa e a participação no elenco de pessoas com deficiência.





De acordo com o diretor do espetáculo em Londrina, Davi Dias, a apresentação extra deste domingo (24), a partir das 18 horas, será no Aterro do Lago Igapó e a decisão tem como principal objetivo levar o espetáculo a mais pontos da cidade e, consequentemente, dar a oportunidade de acesso a mais pessoas.

Embora reconheça os desafios, a disposição é maior. "Exige bastante empenho, mas estamos planejando para o próximo ano contemplar outros pontos da cidade em 2025", adianta. A sessão do CSU (Centro Social Urbano), na Vila Portuguesa será na Sexta-Feira santa (29), como de costume.







Sobre a inclusão de pessoas deficientes, Dias recorda a todos que a participação de voluntários é irrestrita. "Tanto para o elenco, como para atuar de modo voluntário em atividades relacionadas à organização, limpeza e demais apoios, além dos serviços que contratamos para o evento".





O organizador considera que esta abertura seja natural e esteja em dia com as transformações da sociedade. "Uma questão de democracia e além do sacerdote pastoral que é totalmente cego, contaremos com a participação da pastoral dos surdos", divide.





