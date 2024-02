Vereadores de Londrina vão participar de reunião em Brasília sobre o Contorno Leste

Os vereadores Jairo Tamura (PL) e Lenir de Assis (PT), que fazem parte da CE (Comissão Especial) de Acompanhamento do Novo Modelo de Pedágio do Paraná na CML (Câmara Municipal de Londrina), vão participar, na próxima quarta-feira (21), de uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), para discutir o Lote 3 da concessão do pedágio e a possibilidade de inclusão do Contorno Leste. O encontro deve reunir deputados estaduais e federais de Londrina, além outras lideranças políticas - o prefeito Marcelo Belinati (PP) já confirmou sua participação - e da sociedade civil.





À FOLHA, Tamura, que preside a CE, afirma que o intuito é dar continuidade às primeiras reuniões feitas em Londrina, Curitiba e Brasília que discutiram a obra. “O próprio ministro foi muito solícito nas nossas reivindicações, nas nossas pautas referentes ao Contorno Leste. Ele acatou muito bem as sugestões e ficou de estudar”, afirmou, pontuando que este é o momento de “colher o resultado” das reuniões, “seja positivo ou não”.





"Eu acredito que o ministério vai nos passar [a decisão] em relação à inserção do Contorno Leste no Lote 3 e Lote 4. Então, essa é a expectativa que nós temos. Acredito muito que esse Contorno Leste é extremamente viável para a nossa cidade, retirando todos os veículos pesados da nossa Via Expressa e também da via urbana", completa.

O Contorno Leste é visto como uma obra fundamental para o Norte do Paraná, uma vez que liga a PR-445 à BR-369, próximo à Ceasa. É um ramal rodoviário que deslocaria o trânsito pesado que hoje passa pela avenida Dez de Dezembro, em Londrina.





