Papai Noel é recepcionado com show da banda Senhor Bonifácio em shopping de Londrina

A festa natalina no empreendimento começa no dia 4 de novembro, a partir das 18h30, no estacionamento descoberto do Shopping, e será marcada pela chegada do Bom Velhinho e pela inauguração da decoração de Natal, no átrio do piso superior.

Um show especial de Natal, com canções natalinas interpretadas pela Banda Senhor Bonifácio e por mais 12 músicos convidados, vai abrilhantar a abertura da temporada mais aguardada do ano no Boulevard Shopping.

O bom velhinho está chegando. Nesta sexta-feira (03) ele começa a atender as crianças de Londrina e região em seu trono no Catuaí Shopping.

“O cenário será perfeito para o recebimento do Papai Noel, marcando esta grande festa lúdica que antecede as comemorações natalinas. Estamos unindo música, decoração e expectativa na chegada do Noel para criar momentos de emoção para todos os nossos visitantes”, destaca Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.

Após o término do show de Natal, o Papai Noel seguirá para o trono posicionado ao lado da grande árvore natalina para tirar fotos com as crianças e com as famílias.





Até o dia 23 de dezembro o Papai Noel receberá as crianças todos os dias, de segunda à sábado, das 13 às 21 horas, e aos domingos e feriados, das 12 às 20 horas. No dia 24 as crianças poderão interagir com o Papai Noel entre as 10 e as 18 horas.