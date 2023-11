Papai Noel chega em shopping de Londrina nesta sexta-feira

Maior piscina de bolinhas do mundo chega em shopping de Londrina Mais de 3 milhões de bolinhas em um espaço de 1733 m². É esta gigantesca piscina de bolinhas que acaba de chegar ao Catuaí Shopping Londrina.



DOCE NATAL

A decoração natalina será inaugurada junto com a chegada do bom velhinho e traz novidades este ano. O verde e o vermelho, cores tradicionais do Natal, vão dar lugar para tons mais suaves. Publicidade

Com o mote “Doce Natal”, o shopping preparou uma decoração em tons “candy” com doces gigantescos enfeitando todo o espaço da Praça de Eventos.

A árvore central da decoração tem 10 metros de altura e gira junto com os grandes cupcakes que ficam em sua base, formando um brinquedo divertido para as crianças interagirem com o cenário. Publicidade

O gira-gira da árvore principal tem um custo de R$ 20 por pessoa. Atrás da grande árvore também há um espaço para brincar que é gratuito, com escorregador e pula-pula.



