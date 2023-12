Paralímpico é novidade do Londrina Atletismo para 2024

Grupo Ás de Paus vence as principais categorias do Troféu Gralha Azul 2023

Última edição do ano do "Na Rua, de Olho pra Lua!" acontece neste sábado

“A gente sente que é uma necessidade. Por sermos hoje uma referência no olímpico sempre houve uma procura para atletas paralímpicos também, mas a gente precisava projetar essa implantação com cuidado”, contou o gestor Gilberto Miranda. “O atletismo é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil em Jogos Paralímpicos e nós sentimos que podemos colaborar para ser uma nova fonte de revelação de atletas e uma equipe referência, de primeira linha no Brasil”, concluiu.

O projeto Londrina Atletismo dará início ao programa Atletismo Paralímpico, com seletivas realizadas no começo de 2024. O registro junto ao CPB (Comitê Paralímpico do Brasil) já foi feito e agora o projeto planeja reforçar a montagem de estrutura e focar na formação e resultados no alto rendimento.

Gilberto Miranda: implantação do paralímpico é desejo antigo do projeto. Créditos: Assessoria de Imprensa/Divulgação

Nos últimos anos, o projeto Londrina Atletismo, que tem seu centro de treinamento instalado na pista de atletismo do CEFE (Centro de Educação Física e Esporte) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), se firmou como um dos grandes formadores de atletas da modalidade no Brasil.





Também foi uma das equipes mais vencedoras em competições nacionais nos últimos cinco anos, com oito títulos brasileiros por equipes em categorias de formação e 84 medalhas conquistadas em brasileiros, a segunda nesse quesito no país.

Publicidade





O planejamento da gestão é reforçar a estrutura para agregar e oferecer boas condições de treino aos atletas paralímpicos. “Os trabalhos já começaram e inicialmente estamos mantendo contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro, Governo do Estado e FEL em busca de um melhor caminho para a estruturação necessária”, contou o gestor.





“Existe todo um critério de classificação determinado pelo CPB que precisa ser respeitado e já temos alguns atletas sendo avaliados. Na sequência queremos ampliar esse atendimento e formar uma equipe para representar a cidade nas competições”, acrescentou Miranda.





Podem participar atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino. Nos próximos dias, será anunciada a data das seletivas que serão realizadas no início do ano.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte. Tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura). Além disso, tem parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, AgroNicola, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro e Academia AS Fitness.