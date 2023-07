Paraná em Ação ultrapassa 10 mil atendimentos em Londrina

A feira de serviços Paraná em Ação, que ocorreu em Londrina nos dias 5, 6 e 7 de julho, em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, registrou o maior número de atendimentos do projeto nos últimos dois anos. Promovida na praça Luiz D’Laqua, no jardim Bandeirantes, a ação contabilizou 10.120 atendimentos nos três dias do evento, que recebeu mais de 3.370 participantes.

Os destaques da edição foram o encaminhamento de documentos, com a emissão de 727 carteiras de identidade; o programa PCPR (Polícia Civil do Paraná) na Comunidade, que fez 580 atendimentos, e os serviços municipais de saúde (2.200 atendimentos), de atenção à mulher (805 atendimentos) e da pessoa idosa (669 atendimentos).

De acordo com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), o evento apresentou um resultado muito positivo, que foi obtido graças à união de esforços. “É muito importante que a população tenha acesso a esses serviços, pois isso é uma forma de garantir a cidadania das pessoas. Ficamos muito satisfeitos com o resultado do Paraná em Ação, e continuaremos investindo em iniciativas como essa, que beneficiam toda a comunidade”, frisa.



DNA

Outro destaque da edição foi a estreia de um novo serviço, o teste de paternidade e maternidade, viabilizado por uma parceria entre a Seju (Secretaria da Justiça de Justiça e Cidadania) e a DPE-PR (Defensoria Pública). Das 13 solicitações feitas na ação, cinco exames já foram agendados, com as demais aguardando pendências como documentação ou consentimento das partes envolvidas.

"O sucesso da parceria entre Governo do Estado, através da Secretaria da Justiça, e Defensoria Pública, ficou evidente no último Paraná em Ação, que possibilitou atendimento jurídico a 165 pessoas, aproximando ainda mais as instituições do povo paranaense", afirmou o defensor público Matheus Munhoz, coordenador da APE (Assessoria de Projetos Especiais) da DPE-PR.

Além dos exames de DNA, a Defensoria realizou atendimentos de acompanhamento processual, agendamento à serviços jurídicos, orientação jurídica diversa.



ATENDIMENTOS



Na área de documentação, além dos 727 RGs emitidos pelo IIPR (Instituto de Identificação do Paraná), também houve a confecção 259 CPFs (Cadastro de Pessoa Física) pela Polícia Penal e 218 CIPTEAs (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) pela Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Sedef (Secretaria de Desenvolvimento Social e Família). Foram confeccionados, ainda, o ID-Jovem (Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Juventude da Sedef) e a CNH Digital (Detran-PR).

Os atendimentos da Sefa (Secretaria da Fazenda) incluíram orientações gerais e cadastramento no Nota Paraná, que incentiva a população a pedir o CPF na nota fiscal para receber de volta parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago nas compras e concorrer a prêmios mensais em dinheiro.

Já o programa PCPR na Comunidade atendeu 580 pessoas com emissão de Boletins de Ocorrência e atestados de antecedentes criminais, orientações da Polícia Judiciária e distribuição de material orientativo sobre como fazer denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

A população ainda teve acesso ao cadastramentos em programas sociais da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Copel (Companhia Paranaense de Energia), Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), aos serviços do Ceim (Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas), Polícia Militar, Detran, Polícia Penal, e a intermediação de mão de obra pela Setr (Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda).

Houve também exposição de produtos desenvolvidos por PPLs (pessoas privadas de liberdade) custodiadas em unidades prisionais de Londrina. A iniciativa foi da regional da Polícia Penal do Paraná expôs trabalhos feitos por apenados, incluindo artesanatos, confecção e estamparia de uniformes, fabricação de blocos de concreto, produção de bolsões, entre outros executados com mão de obra prisional.



SERVIÇOS MUNICIPAIS





Entre os serviços disponibilizados pela prefeitura de Londrina, a maior procura foi na área da saúde. Houve 2,2 mil atendimentos entre verificação da pressão arterial e glicemia, vacinação contra a gripe, entrega de autoteste para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e preservativos, castração de pets, além de orientações e exposições sobre animais peçonhentos e de várias endemias.

A Secretaria de Políticas para Mulheres registrou 805 atendimentos entre orientações gerais, distribuição de material e divulgação das ações da pasta. Já a Secretaria Municipal do Idoso atendeu 293 pessoas com a emissão da carteira do idoso municipal, serviços dos centros de convivência e orientações sobre o Estatuto do Idoso.

Esse número se soma aos 376 Cartões Transporte 65+ emitidos pelo Transportes Coletivos Grande Londrina, garantindo gratuidade no transporte público metropolitano, totalizando 669 atendimentos em serviços para as pessoas idosas.

Foram ofertados os serviços da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), da Cohab, da Guarda Municipal, da Londrina Iluminação, da Ouvidoria-Geral do Município, além das Secretarias Municipais do Ambiente, de Assistência Social, de Cultura, da Educação, do Esporte, e da Fazenda.