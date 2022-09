Parede em branco na UEL recebe arte em grafite e elementos da histologia

A recepção do curso de Biomedicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aos alunos ingressantes, no mês de agosto (início do ano letivo de 2022), resultou em um novo cenário para o corredor que dá acesso às salas de aula e laboratórios do Departamento de Morfologia, no CCB (Centro de Ciência Biológicas).





A parede branca, com algumas pichações, deu lugar ao colorido do grafite e elementos da histologia básica e especial. Um trabalho que contou com a colaboração de estudantes, professores, diretoria do Centro e Prefeitura do Campus.

Publicidade

Publicidade





O estudante do 2º ano de Biomedicina, Pedro Henrique Takata, conta que, além da arrecadação de R$ 1 mil (quantia doada à Sociedade São Vicente de Paulo), surgiu a ideia de pintar a parede como parte do trote solidário. “É um corredor que fica entre a cantina e as salas de aula e, por isso, tem um bom fluxo de pessoas passando diariamente por aqui. A sugestão dada pelo professor Fábio Andrade foi tão boa que começamos a amadurecê-la”, diz.







Nesse tempo, os veteranos do curso se depararam com o perfil no Instagram do estudante Luis Eduardo Alexandre Gonzaga de Landreia, conhecido como “Gonza”. “Vimos os trabalhos com grafite e o convidamos a fazer a intervenção”, conta. Para a compra dos materiais, os alunos se mobilizaram mais uma vez e conseguiram arrecadar R$ 600.







Confira a matéria completa na Folha de Londrina!