Paróquia São José Operário terá celebrações pelos trabalhadores em Londrina

No dia 1º de maio, a Igreja celebra a festa de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, coincidindo também com o Dia do Trabalho. Esta celebração litúrgica foi instituída em 1955 pelo papa Pio XII, diante de um grupo de trabalhadores reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano. Naquela ocasião, o papa pediu que “o humilde operário de Nazaré, além de encarnar diante de Deus e da Igreja a dignidade do trabalho manual, seja também o providente guardião dos trabalhadores e suas famílias”.





Nesta segunda-feira, a Paróquia São José Operário (rua Ruy Virmond Carnascialli, 486, jardim Leonor, zona oeste de Londrina), realizará celebrações pelos trabalhadores, com bênção das carteiras de trabalho. Às 7h30 a Santa Missa será presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz, às 9h30 presidida pelo padre Dirceu Reis, pároco, e às 19h com o padre Ademar Lorenzetti.

Ao final de todas as celebrações será realizada a oração de bênção das carteiras de trabalho trazidas pelos fiéis devotos. E após a missa das 9h30, por volta das 10h45, será realizada a tradicional carreata pelas ruas do Jardim Leonor encerrando na frente da igreja onde os automóveis e os motoristas serão abençoados e receberão a medalha de São José.





Durante todo o dia a igreja ficará aberta com a imagem de São José Operário exposto para orações e exercícios de devoção.





(Com informações da Arquidiocese de Londrina)