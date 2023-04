Parque de diversões é grande atração para famílias da ExpoLondrina

Famílias de Londrina e região lotaram o Vitinho Park durante o primeiro fim de semana da ExpoLondrina. Mais de trinta brinquedos garantem entretenimento e diversão para pessoas de todas as idades.





A fila da roda-gigante, considerada a maior unidade itinerante do país com 32 metros de altura, era a mais chamativa do parque de diversões.

Danieli Cossi acompanha o filho, Frederico (7), na primeira viagem da vida dele neste brinquedo. “Primeira vez é sempre importante, ainda mais por ser um momento em família”, frisou a empresária.





Luiz Lima e Amabili Ferreira passeavam com os três filhos pelo parque de diversões, na primeira visita do grupo na ExpoLondrina.

“Morávamos em São Paulo e agora estamos vivendo em Apucarana. Esta é a nossa primeira experiência aqui. As crianças estão fascinadas com o tamanho do parque de diversões”, disse a manicure.





O empresário Rafael Mariano apresentou o touro mecânico aos dois filhos de 3 a 5 anos. “Acho legal ter esse momento em família, é agradável. A molecada sai de casa e fica feliz”, comentou.

No bate-bate, Simone Aparecida Silva filmava todos os movimentos da filha Julia (8). “É um momento de lazer, mas de recordação também, porque vivi isso com meus pais. É um momento muito bom”, disse a auxiliar administrativa.





Mas os adultos se divertem também. João Paulo mostrava ao filho como ganhar bichinhos de pelúcia no tiro ao alvo. “Quem se diverte é o filho, mas a gente entra no clima também”, comentou a esposa dele, a médica Karen Galdioli.

Os jovens buscavam atrações mais radicais. A estudante Jack Alves estava boquiaberta ao sair do Booster, brinquedo que gira 360º a mais de 100km/h.





“Foi a melhor sensação da vida”, definiu. Ao lado está o The King, que também dá giros de 360º. “Dá uma adrenalina muito grande, incrível”, disse a estudante Evelyn Vilas-Boas.

HISTÓRIA





O Vitinho Park tem uma história intrínseca com a ExpoLondrina. Natural de Bauru, São Paulo, o empresário Victor Augusto Sodré II trabalhava no Parque Governador Ney Braga na companhia do seu pai. Eles venderam cocadas e outro doces por 30 anos.

“A ExpoLondrina sempre foi a melhor feira para a nossa atividade”, relembrou.





Porém, o olhar empreendedor da família fez os dois migrarem do ramo alimentício para o parque de diversão.

“Fizemos muito isso, vendíamos nossos produtos aqui mesmo na frente do parque de diversões. Até que um dia meu pai decidiu comprar um carrinho bate-bate. Isso ocorreu em 1987 e nunca mais paramos de adquirir novos brinquedos”, disse Victor Augusto Sodré.





Este é o segundo ano que o Vitinho Park está na ExpoLondrina. Em 2023, a empresa trouxe mais de 30 atrações para o Parque de Exposições Governador Ney Braga.





“São 1 milhão de toneladas de peças, transportadas em pelo menos 70 caminhões. Montar essa estrutura requer muito know-how. O legal é que a ExpoLondrina dá o pontapé inicial nesse processo de feiras para nossa empresa e é muito importante”, definiu.





Aliás, não faltam histórias curiosas dentro da ExpoLondrina. “Ano passado, a Ana Castela foi nossa funcionária por um dia. Ela entrou na cabine da roda-gigante e ajudou a vender bilhetes”, lembrou o empresário Victor Augusto Sodré II. “O Rezende também fez várias gravações aqui”, disse.





No parque, neste domingo, estava o youtuber Vitor Tricshmann. Ele é dono do canal Coaster Trip e percorre vários parques de diversões pelo Brasil.





“Eu editava vídeos e percebia que faltava muito conteúdo sobre parque de diversões, sentia essa necessidade. Além disso, gosto muito de contar as histórias dos brinquedos e seus fabricantes”, contou o carioca, que fez sua primeira visita à ExpoLondrina.