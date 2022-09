Passeio de bicicleta de 15 km promete movimentar vias de Londrina

Ocorre neste sábado (24), a partir das 15h, o 3º Passeio Ciclístico Cidade de Londrina, voltado para ciclistas de todas as idades. A atividade integra a programação da Semana Nacional de Trânsito, celebrada entre 18 e 25 de setembro.





Promovido pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a pedalada terá percurso de 15 km entre as regiões central, sul e leste da cidade. A concentração para a largada está marcada para as 14h30, na avenida Higienópolis, nº 75, em frente à caixa d’água da Sanepar.



Na ocasião, a via estará fechada para a circulação de veículos das 8h às 17h, no trecho entre as ruas Piauí e Sergipe, por ocasião da iniciativa “Higienópolis Aberta”. A festividade, promovida pela associação de comerciantes da avenida, contará com atendimento do setor de Protocolo da CMTU para o registro de solicitações e a elucidação de dúvidas.





O trajeto do passeio ciclístico, considerado de dificuldade leve, é composto por declives, ciclovias, avenidas movimentadas e até via pavimentada com paralelepípedos, passando pelo principal cartão postal do município, o lago Igapó.

Entre o ponto de partida e chegada, os participantes percorrerão as avenidas Higienópolis e Aminthas de Barros, ingressarão na pista exclusiva para ciclistas às margens do Lago I e irão até a barragem, onde acessarão a rua Bélgica e a avenida Estados Unidos.





Na sequência, o grupo tomará as avenidas Inglaterra e Dez de Dezembro, onde cruzará a avenida Leste-Oeste, sobre o viaduto da rodoviária. Por fim, os adeptos da bicicleta seguirão pelas ruas Potiguares, Acre e Sergipe, retornando à avenida Higienópolis.

Durante toda a atividade, o comboio estará acompanhado por servidores da CMTU posicionados com viaturas. À medida que os ciclistas avançarem, cruzamentos serão momentaneamente interditados para evitar a passagem de veículos e garantir a segurança no trânsito.

Segundo o gerente de Comunicação da Companhia, Carlos Eduardo Ribeiro, o objetivo do passeio é propiciar que os iniciantes na bike possam ter acesso à cidade de forma segura, sem preocupações quanto aos riscos envolvidos no cotidiano das ruas.

“É um momento em que os participantes, separados dos automóveis e motocicletas, podem pedalar com tranquilidade, contemplando as paisagens no percurso e tomando consciência de que é possível, sim, adotar a bicicleta nos deslocamentos do dia a dia”, observou.





A primeira edição do Passeio Ciclístico Cidade de Londrina ocorreu em maio e a segunda, em julho. Em cada uma das oportunidades, cerca de 120 pessoas compareceram para se exercitar e fazer amigos.





A recomendação da CMTU é que, no dia da pedalada, os participantes utilizem capacete, luvas, óculos e filtro solar. Apesar da previsão do tempo que não indica possibilidade de chuva, em caso de precipitação na hora da largada, o evento será adiado.