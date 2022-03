Pedalinhos começam a funcionar no Lago Igapó no próximo dia 26

Os pedalinhos do Lago Igapó 2, na região central devem começar a operar no dia 26 deste mês, em um sábado. A intenção era começar as atividades ainda nesta semana, mas Odair Gilmar Beninca, proprietário da empresa Encantos Novos Turismo, de Santa Catarina, afirmou que as chuvas atrapalharam o cronograma. Os equipamentos, em formato de cisne e caravela, já estão no lago e chamam a atenção de quem passa pelas proximidades. A bilheteria provisória, que ficará em um contêiner azul, também já foi instalado.

"Eu estou dependendo desse clima. Esta semana ainda vai estar com chuva, então eu não vou conseguir fazer tudo que preciso, mas acredito que o mais tardar dia 26 nós começamos", afirmou Beninca. Os passeios com os pedalinhos foram estabelecidos em R$ 9 por pessoa por 15 minutos, tanto no cisne como na caravela. Já o stand up paddle e os caiaques serão cobrados R$10 por pessoa, também por 15 minutos.

