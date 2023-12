Pedalinhos do Lago Igapó II estão com horários ampliados em Londrina

Os famosos pedalinhos do Lago Igapó II, estão com horários ampliados neste fim de ano, com o objetivo de levar diversão para pessoas de todas as idades, que além de contemplar a paisagem do Lago Igapó, podem apreciar de perto a famosa 'Árvore de Natal' do Lago, que possuí 27 metros de altura. Desde o dia 24 de novembro, centenas de pessoas frequentam o local semanalmente.







Localizado próximo à Avenida Higienópolis, os pedalinhos, estarão funcionando, das 9h às 23h, de segunda a domingo. A duração do passeio é de 15 minutos e os ingressos custam R$ 10.

Iluminados com luzes brancas ao redor, as dez caravelas e nove cisnes estão à disposição para proporcionar um momento de passeio e tranquilidade para os londrinenses e visitantes de cidades vizinhas que passam pelo Lago Igapó II. No espaço, há banheiros e área de espera para o público visitante.





De acordo com o proprietário da empresa Encantos Náuticos Turismo e responsável pelo empreendimento, Odair Beninca, no momento, no local ainda não há espaços para a comercialização de comidas e bebidas, contudo ele conta que o público logo terá uma lanchonete à disposição. ''Estamos com essa área em construção, com previsão de que a lanchonete funcionará a partir do dia 20 de dezembro'', contou.





(Com informações do N.Com)