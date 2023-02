Pela primeira vez, Londrina participa do concurso Comida di Buteco

Pela primeira vez, Londrina vai sediar a primeira edição do concurso Comida di Buteco, que acontecerá entre 7 a 30 de abril, com a participação de 15 bares da cidade.





Os estabelecimentos serão avaliados pelo público, em quatro categorias: petisco, higiene, temperatura da bebida e atendimento.

O Comida di Buteco, buteco com “u” mesmo, premia bares pelo Brasil há 22 anos, e no Paraná, somente Curitiba integrava as cidades participantes.





“Londrina foi escolhida pela sua relevância, característica e perfil ‘botequeiro’. Já existe um número grande de bares na cidade, as pessoas valorizam e gostam e a gente vem para potencializar e apresentar a cidade em novas casas também”, declarou o coordenador do concurso, Filipe Tosta.

Nesta primeira edição, 15 bares fazem parte do concurso. Tosta comentou que fazer a seleção dos bares que vão participar não é tão simples. Segundo ele, a equipe organizadora visitou cerca de 80 estabelecimentos.





“O projeto tem a essência de convidar bares familiares que têm como foco a sua cozinha, ingredientes da cidade e da região. E com esse perfil, chegamos a 15 participantes”, detalhou.

Além de Londrina, o concurso acontece simultaneamente em outras 45 cidades do país, envolvendo cerca de 1.000 botecos participantes. “Nosso sonho é tornar o mês de abril como o mês dos bares no Brasil, assim como existe a Festa Junina, a Páscoa e o Carnaval”, revelou Tosta.





O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que o concurso vai movimentar a vida gastronômica de Londrina e atrair novos turistas.

“É um atrativo a mais para a nossa cidade, pessoas de fora virão para cá, vão consumir e divulgar que em Londrina há locais muito agradáveis para comer e se divertir. Quando envolvemos gastronomia e cultura, damos voz e vez para o que temos de melhor em nossa cidade”, enfatizou.





O presidente da Codel, Alex Canziani, lembrou que o concurso vai dar destaque no trabalho de empreendedores locais.

“Em Londrina temos muitos bares que são administrados por familiares. Famílias com receitas caseiras e que passaram de geração para geração, sempre com muito amor e hospitalidade. Vai ser um prazer visitar os 15 bares e conhecer a história de cada um deles”, ressaltou.





ABERTURA

Na última quarta-feira (1º), o coordenador do Comida di Buteco esteve em Londrina para escolher um local para sedia a solenidade de abertura, onde serão recebidos todos os empreendedores participantes, patrocinadores, instituições apoiadoras e autoridades.





Acompanhado por representantes da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), em visita ao Sesc Cadeião, Tosta definiu o anfiteatro do local para o evento no dia 7 de abril.

Os três melhores bares serão eleitos pelo público. Para isso, cada estabelecimento vai apresentar, aos visitantes, um prato da casa que vai entrar entre os requisitos de voto.





De acordo com a organização do evento, nos próximos dias será disponibilizado um guia com detalhes e informações de cada um dos 15 bares participantes, para que nos 24 dias de evento o público possa visitar cada um deles e vivenciar a experiência oferecida por eles.





O público vai votar em cada bar avaliando em quatro requisitos: petisco, higiene, temperatura da bebida e atendimento.