Pessoas com 65 anos ou mais poderão retirar o Cartão 65+ de ônibus em Londrina

Na próxima segunda (5) e terça-feira (6), pessoas de Londrina com 65 anos ou mais de idade, que tenham feito agendamento prévio, poderão emitir o Cartão do Idoso (65+) no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Norte, das 8h às 17h. Este cartão permite que esse público possa entrar nos ônibus do transporte coletivo pela porta da frente, passando pela catraca, assim como os outros usuários. Hoje, os idosos embarcam nos coletivos pela porta de trás do veículo, utilizando um documento pessoal com foto.





Todas as 200 vagas disponibilizadas para agendamento da emissão, com retirada no CCI Norte, foram preenchidas para esses dois dias. Quem agendou seu horário poderá comparecer à sede localizada na rua Luís Brugin, esquina com avenida Saul Elkind, levando a documentação exigida: cópia de um documento com foto (RG, CNH ou CTPS), do CPF e de um comprovante de residência.

Publicidade

Publicidade





A iniciativa do Cartão do Idoso foi implantada no dia 10 de maio, sendo uma ação articulada entre a Secretaria Municipal do Idoso (SMI), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), e as concessionárias TCGL e Londrisul. Desde essa data, uma sala no Terminal Central e a Loja de Créditos da TCGL já vêm emitindo os cartões diariamente, de segunda a sexta-feira.





De acordo com a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, esse trabalho articulado entre órgãos municipais e concessionárias do transporte coletivo é importante para que as pessoas idosas consigam mais rápida e facilmente ter acesso ao novo serviço. “A sede da SMI e o CCI Norte estão orientando e fazendo os agendamentos para a emissão do cartão nos pontos fixos de atendimento. E o CCI Norte será um ponto descentralizado de emissão nos dias 5 e 6 de junho, e também nos dias 14 e 15, ampliando a emissão em uma área muito populosa. A Secretaria está informando os idosos da cidade e conscientizando-os sobre a garantia dos seus direitos, sendo que o Cartão do Idoso para transporte público está inserido nesse processo”, disse.

Publicidade





Além dos atendimentos para emissão do cartão nessa ação especial do CCI Norte, nos dias 5 e 6, os idosos e idosas de Londrina também podem fazer seu agendamento em qualquer dia da semana pelo portal agendamento.grandelondrina.com.br/sicade . Nesse caso, é possível marcar data e horário para atendimento em dois locais. Um deles é uma sala montada no piso térreo do Terminal Central, onde as pessoas idosas poderão realizar o cadastro de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. E o cartão também pode ser emitido na Loja de Créditos da Rua Quintino Bocaiúva, nº 351, entre 8h e 16h30.





No CCI Norte, exceto nesta ação especial, não são feitos os atendimentos diários para emissão do cartão, mas a equipe orienta os interessados e dá suporte para o agendamento nos locais fixos para retirada do item. A Secretaria Municipal do Idoso informou que uma outra ação de emissão está programada para ocorrer no CCI Norte, nos dias 14 e 15, para ampliar o acesso do público em um ponto descentralizado.





Tanto na sede da SMI quanto no CCI Norte o horário de atendimento será das 9h às 17h; outras informações podem ser solicitadas pelos telefones (43) 3373-0091 e 3376-2648.