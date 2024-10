Pianista Álvaro Siviero apresenta recital solo em Londrina

Londrina recebe o pianista Álvaro Siviero, reconhecido internacionalmente pela sua técnica e rigoroso estilo. O recital solo está agendado para o dia 18 de outubro, no Teatro Marista, às 19h30.





A apresentação reúne composições de Beethoven, Chopin, Debussy, Schumann e Liszt. Um repertório que une um período clássico à era romântica da música erudita do séc. XIX e impressionista do início do XX. O artista irá deliciar o público com composições ícones da música erudita em uma noite especial.

A carreira de Álvaro Siviero abrange apresentações em importantes palcos internacionais, incluindo concertos na Europa, América do Norte e Ásia já se apresentou com orquestras renomadas, como a London Festival Orchestra e a Salzburg Chamber Orchestra. Sua interpretação do Concerto n.3 para piano de Rachmaninov foi amplamente aclamada por críticos e pelo público durante suas turnês pelo Brasil.





