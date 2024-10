Pianista Álvaro Siviero faz recital com repertório clássico romântico em Londrina

Quem for ao Teatro Marista ouvir o pianista paulistano, Álvaro Siviero, nesta sexta-feira (18) será brindado com um repertório com ícones da música erudita, unindo um período clássico à era romântica e impressionista, de compositores conhecidos do público, que apresentam ampla variedade de estilos e técnicas pianísticas, executados por um intérprete reconhecido internacionalmente. O recital solo começa às 19h30.







Apaixonado pelo piano, Álvaro Siviero, em sua trajetória musical, tem recebido críticas positivas sobre sua técnica apurada, interpretação, sonoridade, comunicação com o público, lirismo, enfim uma performance que emociona o público.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Siviero já se apresentou em importantes palcos nacionais e internacionais, atuando como solista ao lado da London Festival Orchestra, Budapest Chamber Orchestra, Russian Virtuosi of Europe, The City of Prague Philharmonic Orchestra, Sinfonia Rotterdam, Salzburg Chamber Soloists, Orquestra Acadêmica de Madrid, I Musici de Montreal, entre outras.





Entre as diversas orquestras nacionais, com as quais o pianista se apresentou estão a Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica de Brasília, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica de Goiânia, Orquestra Sinfônica de Sergipe e Orquestra Sinfônica do Paraná.

Publicidade





O programa do recital traz “Sonata Ao Luar”, Op.27 nº.2 em dó sustenido menor, de Ludwig van Beethoven; “Clair de Lune” (Suite Bergamasque), de Claude Debussy. Do compositor, Frédéric Chopin traz os Noturnos Op.9 – nº.1 em Si bemol menor e o nº.2 em Mi bemol maior, além do Estudo “Revolucionário”, Op.10 nº.2 em Dó menor; da Polonaise “Heróica”, em Lá bemol maior, Op.53 e do Scherzo nº.2, em Si bemol menor.





Após o intervalo, o público ouvirá “Widmung” de Robert Schumann e Franz von Liszt, seguido de “Après une lecture du Dante” (Fantasia quasi sonata), de Liszt.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: