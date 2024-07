Plantão Sorriso oferta 20 vagas gratuitas para curso de palhaçaria em Londrina

O Projeto Plantão Sorriso , trupe de palhaços que leva alegria aos hospitais de Londrina, abriu as inscrições para mais uma edição da Escola de Plantão, oficina teórica e prática que vai ensinar exercícios, técnicas, histórias e brincadeiras sobre a arte da palhaçaria.







O workshop será ministrado nos dias 13 e 14 de julho, na Vila Cultural Triolé, e não é preciso ter experiência prévia. São 20 vagas, com prioridade para pessoas pretas, indígenas, mulheres e LGBTQIAPN+. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta terça, dia 09 de julho, por meio deste link .

A Oficina de Palhaçaria do Plantão Sorriso conta com recursos do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e suas atividades serão realizadas em conformidade com as Diretrizes da Política Municipal de Cultura, estabelecidas pelo Sistema Municipal de Cultura.





PROGRAMAÇÃO

Escola de Plantão - Oficina de Palhaçaria do Plantão Sorriso

Quando: Dia 13 de julho, sábado (9h às 12h e 14h às 18h)

Dia 14 de julho, domingo (9h às 12h)

Onde: Vila Cultural Triolé (Rua Etiene Lenoir, 155)

Quanto: gratuito





Flua Cultura abre edital para expositores

Abrem nesta terça-feira (9), às 18h, as inscrições para expositores e artistas interessados em participar da próxima edição da Feira Flua Cultura Dia dos Pais, programada para acontecer no dia 10 de agosto, das 15h às 20h, na Funcart. O edital vai selecionar doze expositores e até três atrações artísticas para a programação do evento.





Em 2024 já foram realizadas duas feiras e a de agosto, antecede o último evento, marcado para outubro.







O edital fica aberto até dia 22 de julho e as propostas podem ser enviadas pelo formulário disponível no site do coletivo Flua Cultura .





O diferencial das feiras é a garantia de uma ajuda de custo de R$250,00 para cada expositor participante, com um investimento, por parte do projeto, de cerca de R$12 mil garantidos pela Lei Paulo Gustavo ao longo da realização dos quatro eventos. No total, o projeto vai reverter mais de R$ 25 mil para os participantes selecionados através dos editais.