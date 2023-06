População londrinense cresce acima da média nacional

O novo Censo 2022 divulgou nesta quarta-feira (28) dados sobre o crescimento demográfico e número de domicílios no País, que apontaram para um crescimento de 6,5% da população brasileira nos últimos 13 anos, média anual de 0,52%, a menor taxa desde o primeiro censo realizado em 1872.







A cidade de Londrina tinha uma previsão de atingir 580 mil habitantes no Censo 2022, mas diante do resultado nacional e do baixo crescimento e até diminuição populacional em capitais brasileiras, o resultado foi de 555.937 londrinenses, o que representa 9,7% no período.

Publicidade

Publicidade





Em números absolutos, o aumento foi de 49.236 pessoas, média de 0,78% ao ano.





Quinto Estado brasileiro no ranking populacional, o Paraná cresceu no mesmo ritmo e chegou a 11,4 milhões de pessoas, o que equivale a 9,6% de acréscimo em relação ao Censo 2010. Já a capital Curitiba teve um aumento populacional de apenas de 1,25% e atingiu 1.773.733 habitantes.





Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa anual de crescimento em Curitiba foi de 0,1%, suficiente para não colocar a cidade na lista das capitais que perderam moradores no período de 13 anos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: