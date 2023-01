Prefeitura abre licitação para recape asfáltico na rua Tanganica em Londrina

Via pública com alto fluxo de tráfego de automóveis na região norte de Londrina, a rua Tanganica, localizada na abrangência de bairros como os Jardins Imagawa, Monte Carlo e Nova Olinda, terá seu pavimento asfáltico revitalizado em um trecho de 1 km. A Prefeitura abriu processo licitatório para contratar as obras de recape no trajeto desde a avenida Winston Churchill, na altura do Autódromo Internacional Ayrton Senna, até a rua Enoch Vieira dos Santos.





O valor máximo estipulado é de R$ 1.071.423,48 e a abertura dos envelopes está agendada para o dia 8 de fevereiro, na sede administrativa da Prefeitura. Todos os detalhes técnicos, editais e demais informações sobre o certame público de licitação podem ser acessados clicando aqui.

O pacote de serviços que contemplarão a rua Tanganica engloba, além da recomposição do asfalto, totalizando área de 12.618,29 m² de recape, adequações e acessibilidade em calçadas, colocação das placas de nomes das ruas nas esquinas desse trecho, implantação de nova sinalização viária horizontal e vertical, entre outras intervenções para melhorar as condições de trânsito por aquela região.





Dessa forma, essa via, que margeia a linha férrea, ficará mais segura aos motoristas e pedestres e proporcionará o deslocamento mais rápido dos veículos, aprimorando a mobilidade tanto para o transporte coletivo como para o individual.

Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, a rua Tanganica nunca passou por um serviço mais substancial de recape asfáltico, sendo atendida apenas por operações pontuais de tapa-buracos e pequenos recapes em alguns pontos onde houve trabalhos de sinalização.





“Essa via dá acesso a uma série de bairros da zona norte, é um importante ramal interno de trânsito e conta com intenso tráfego diário, incluindo veículos pesados de transporte. É necessário recompor a pista, que é bastante larga e está em mau estado, e também renovar a sinalização, que hoje não traz segurança a quem dirige por lá. Milhares de pessoas circulam diariamente nessa região que é passagem para muitas linhas de ônibus, então as obras atenderão uma demanda importante”, salientou.

Nos trechos mais deteriorados da pista será necessário fazer processos de demolição mecânica da capa asfáltica atual e substituí-la por uma nova camada, trabalho que envolve etapas preparatórias de fresagem e também de remoção de deformidades e imperfeições, os chamados “borrachudos”.





Adequações pontuais também irão ocorrer com o rebaixamento de calçadas e inclusão de rampas para cadeirantes em locais que não possuem, no sentido da pista a partir da Winston Churchill até os bairros. Por conta do recape do asfalto, ainda haverá pequenos ajustes de drenagem com nivelamento dos poços de visita.

A previsão para início das obras é para março de 2023, caso o processo licitatório transcorra dentro do planejamento da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP). O recurso disponibilizado para as obras, em fase licitatória, totaliza cerca de R$ 1 milhão, sendo aproximadamente R$ 960 mil provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Boca Aberta. Há ainda contrapartida municipal no valor de R$ 111 mil.





Nova iluminação em LED





Recentemente, a rua Tanganica ganhou novo sistema de iluminação em LED, com a substituição de 56 luminárias antigas ao longo de toda a via, desde a avenida Winston Churchill até a rua Álvaro Groti. Os serviços foram realizados pela Londrina Iluminação (LI).