Prefeitura de Londrina contrata empresa para retirada de abelhas por R$ 97 mil

Problema recorrente pela falta de pessoas responsáveis por assumir a retirada, os cachos de abelhas em locais públicos da área urbana estão com os dias contados.





A Prefeitura terminou o processo licitatório e contratou uma empresa da cidade especializada no manejo e transporte de abelhas, vespas e marimbondos.

Publicidade

Publicidade





O custo será de R$ 97 mil por cinco anos, em que vai ser pago o que for realizado. O edital permite até 250 remoções, com o custo de R$ 391,38 cada.





Além das áreas abertas, o trabalho também poderá ser feito nas casas dos moradores que comprovem renda máxima de até três salários mínimos.





O prazo para retirada é de 24 horas a partir do recebimento da ordem de serviço. A empresa deverá executar o chamado utilizando EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e realizar o isolamento do lugar para evitar possíveis acidentes para as pessoas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: