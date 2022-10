Prefeitura de Londrina abre inscrições para curso de recepcionista

Quem deseja iniciar um curso de formação, ainda em 2022, tem a oportunidade de se inscrever no curso de recepcionista, com ênfase em hotelaria, oferecido pela SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) e pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste site.





As aulas serão presenciais e começam em 21 de novembro. A formação contará com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na sede do Senac Norte, na Rua Cegonhas, 100. Para participar da qualificação é preciso ter mais de 16 anos e estar cursando o ensino médio. O curso chega sem custos para o trabalhador devido ao investimento do Senac e da Prefeitura de Londrina.

Publicidade

Publicidade





O secretário do Trabalho em exercício, Cesar Makiolke, explicou que a demanda do setor de turismo tem crescido e o aluno que concluir a formação tem possibilidade real de contratação.





“O turismo de negócios e eventos voltou com tudo em Londrina. Além disso, temos atrativos que fazem com que muitas pessoas da região venham passar alguns dias na nossa cidade e se hospedem na nossa rede hoteleira. É exatamente porque existe trabalho que tem sido oferecidas as capacitações nesse setor”, disse Makiolke.





A gerente de Qualificação Profissional da SMTER, Miriam Miura, lembrou que o pacote de cursos oferecidos pela Secretaria já capacitou centenas de profissionais neste ano.





“Fizemos uma contratação histórica com investimento de mais de R$ 200 mil da Prefeitura em cursos de qualificação nas áreas de serviços, mecânica, gastronomia e estética e, desde o início do ano, estamos entregando mão de obra qualificada para a cidade. A expectativa é que em 2023 tenhamos ainda mais cursos, abrangendo as mais variadas áreas”, pontuou Miura.