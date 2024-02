Prefeitura de Londrina alerta usuários sobre site falso do Município

A Prefeitura de Londrina informou no início da noite desta quinta-feira (15) que um site falso do município está confundindo usuários. Quando o usuário procura por "Prefeitura de Londrina" no Google, um site falso aparece logo abaixo do verdadeiro endereço. Embora esteja com uma imagem do brasão oficial, ele busca se passar pelo endereço oficial. No entanto, o layout é diferente do oficial. O site falso é: www.prefeituradelondrina.org. O site oficial é: www.londrina.pr.gov.br.







Outra característica do site falso é que ele contém informações clonadas do portal verdadeiro e links para diversos serviços municipais. No entanto, esses links não são confiáveis e os cidadãos não devem de maneira alguma inserir seus dados nessa página.

O ouvidor-geral do Município e encarregado de Dados Pessoais da Prefeitura, Alexandre Sanches Vicente, explicou que esse site falso opera no modelo ‘caça-cliques’. “É um site que contém vários anúncios vinculados aos serviços publicitários do Google. Desse modo, cada vez que um usuário acessa essa página ou clica em um link que está lá, o proprietário do site é remunerado. Portanto, os responsáveis por essa página estão lucrando indevidamente em cima de um órgão público, que oferece seus serviços sem custo para a população”, frisou.